Lettera43.it - È stato proclamato uno sciopero dei treni per il 23 e il 24 novembre

unonazionale del personale del gruppo Fs Italiane e Trenord dalle ore 21 di sabato 23 alle ore 20:59 di domenica 24. Fs Italiane ha comunicato che durante questo periodo ipotranno subire ritardi o cancellazioni. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di: per iIntercity e Frecce, il rimborso è possibile fino all’orario di partenza del treno prenotato. Per iRegionali, il rimborso può essere richiesto fino alle ore 24 del giorno precedente lo. In alternativa, i viaggiatori possono riprogrammare il viaggio a condizioni simili, compatibilmente con la disponibilità dei posti. Durante lotalia garantirà i servizi minimi essenziali. Le sigle sindacali che hanno indetto lo, tra cui Usb, richiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale e rivendicano migliori condizioni contrattuali e maggiori tutele per la sicurezza dei lavoratori.