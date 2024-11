Ilgiorno.it - Civate, tre escursionisti si perdono nel buio: li recuperano i tecnici del Soccorso alpino

(Lecco), 18 novembre 2024 – Sorpresi dal, senza equipaggiamento né torce, se non quelle dei cellulari, la cui batteria si stava però rapidamente scaricando. E' successo di nuovo. I soccorsi Domenica sera tresi sono persi a causa deltra il Corno Birone e San Pietro al Monte, a. Stavano tornando a casa al termine di una gita in montagna, ma hanno calcolato male i tempi di rientro. Si trovavano in un'area molto impervia, dopo un passo falso avrebbe probabilmente significato precipitare nel vuoto. Hanno così chiesto aiuto agli operatori del 112, che in lorohanno mandato ivolontari deldella stazione del Triangolo Lariano della XIX Delegazione Lombarda, che tra l'altro avevano appena terminato un'esercitazione. I soccorritori si sono messi in marcia a piedi e sono riusciti in breve tempo a localizzare e raggiungere i tre, anche grazie al segnale gps dei telefonini.