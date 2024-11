Gaeta.it - Calo del 25% dei turisti stranieri nei siti Unesco italiani nel 2024: il cambiamento climatico incide sulle scelte

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’industria del turismo in Italia sta affrontando sfide significative nel, con un abbattimento del 25% del flusso dineiPatrimonio dell’Umanità. Questonon è solo dovuto a fattori economici, ma è profondamente influenzato anche dal. I dati, tratti dal Rapporto Strategico sul Turismo sostenibile, offrono uno spaccato delle nuove dinamicheche e delle preoccupazioni per la sostenibilità ambientale.Impatti delmetecheIlsta influenzando in maniera marcata ledei. Secondo il rapporto curato dal ‘Thea’ group per Regione Veneto e l’Associazione di tutela delle Collinedi Conegliano e Valdobbiadene, oltre il 51% deisi sente impattato dalle condizioni climatiche nel decidere la propria meta.