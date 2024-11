Oasport.it - Calendario Coppa del Mondo sci alpino Gurgl 2024: orari, programma, tv, streaming

Dopo la Levi, ladeldi scivive un nuovo doppio appuntamento tra i rapid gates a. Nella località austriaca, infatti, il prossimo fine settimana sono indue slalom: uno femminile (il sabato) ed uno maschile (domenica).In campo femminile non c’è dubbio che la grande favorita è ancora una volta Mikaela Shiffrin. L’americana ha mostrato di non avere assolutamente rivali in quel di Levi, aggiungendo anche la quasi certa assenza di Petra Vlhova. Ad insidiare la statunitense ci proveranno la padrone di casa Karolina Liensberg, la tedesca Lena Duerr, la croata Zrinka Ljutic e la svedese Anna Swenn-Laon.Tra gli uomini grandissima vittoria di Clement Noel. Il francese ha demolito la concorrenza, vincendo con almeno otto decimi su tutti i rivali. La sensazione comunque è quella che come sempre lo slalom maschile può regalare sempre grandi incertezze.