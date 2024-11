Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Sandro Tonali vuole tornare. Non è solo una voce…

Leggi su Dailymilan.it

sente la mancanza dell’Italia e soprattutto della “sua”o: il suo ritorno non èuna voce., il ritorno è possibile! Al giocatore – passato in Premier League al Newcastle nell’estate del 2023 – infatti, manca tanto l’Italia e specialmente la “sua”o, sponda rossonera. Lo testimonia anche la foto postata da Mike Maignan su Instagram, che ritrae il portiere – negli spogliatoi di San Siro – in compagnia di Theo Hernandez, Daniel Maldini e appunto(un quartetto che ricorda lo scudetto vinto dalnella stagione 2021/22).Ilè entrato nel cuore del centrocampista originario di Lodi, che anche nel momento del suo addio, ha voluto sempre rimarcare la sua fede rossonera. C’è, poi, il grandissimo rapporto che legaad alcuni suoi ex compagni, come Rafael Leao e Mike Maignan, giusto per citarne due.