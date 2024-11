Ilgiorno.it - BookCity, numeri record. E diventa fondazione

Si è conclusa condala 13ª edizione diMilano, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura che quest’anno aveva come tema “Guerra e Pace“. Sono stati più di 1.600 gli incontri gratuiti con autori ed esperti, in oltre 300 luoghi della città, dalle biblioteche ai teatri, dalle scuole alle dalle carceri, dagli ospedali alle sedi delle associazioni di Volontariato. Negli anniMilano è cresciuta progressivamente, grazie soprattutto al pubblico degli amanti dei libri, al punto che, dopo 13 anni, èto impossibile tenere il conto di tutti i lettori e le lettrici che ogni anno popolano i tanti appuntamenti a Milano e nelle altre cinque città lombarde coinvolte nell’iniziativa (Como, Cremona, Lodi, Monza e Pavia). La crescita è testimoniata anche dalla prossima trasformazione dell’AssociazioneMilano in