Belgio Tedesco a rischio esonero | può sostituirlo Clement

Le sconfitte con Italia e Israele, il terzo posto con soli 4 punti nel girone di Nations League e un Euro 2024 sicuramente deludente potrebbero costare cari a Domenico. Il CT del, in carica dal febbraio del 2023, secondo la stampa belga rischia l’. Detto che nelle ultime gare l’allenatore italo-ha dovuto rinunciare a giocatori molto importanti per i Diavoli Rossi, il suo lavoro non sarebbe ritenuto all’altezza dalla Federazione, che si sta guardando intorno. Secondo la stampa locale si parla già dei possibili eredi: in pole ci sarebbe il tecnico dei Rangers, Philippe, allenatore nato ad Anversa che avrebbe anche il vantaggio di ritrovare Vincent Mannaert, neo-direttore sportivo della Federazione, con cui ha lavorato e vinto al Bruges. Tra i due c’è grande stima, ma oltre asi fanno altri nomi: Thierry Henry, Hein Vanhaezebrouck, Sergio Conceicao e Herve Renard, con quest’ultimo che ha però appena firmato nuovamente con l’Arabia Saudita.