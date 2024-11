Lanazione.it - Bambina di 17 mesi morta. Prime verità dall’autopsia

Nessuna inchiesta interna è stata avviata per il momento al policlinico Santa Maria alle Scotte sul caso delladi origini dominicanea soli 17. Per le conseguenze, questa l’ipotesi principe, dell’ingestione accidentale di una minuscola pila a bottone. La sostanza rilasciata all’interno dell’organismo della piccola, figlia di una coppia di Asciano, avrebbe determinato un problema all’aorta da cui non è stato possibile salvarla, nonostante il trasferimento all’ospedale di Cuore di Massa. E’ stata la procura apuana ad aprire un fascicolo per omicidio colposo sulla tragedia ma non è da escludere che il caso passi a quella senese. All’inchiesta giudiziaria, dunque, sono stati affiancati soltanto approfondimenti da parte del policlinico sull’accaduto e, in base all’esito, sarà valutato cosa è opportuno fare.