Dilei.it - Angelina Jolie e il figlio Knox sul red carpet dopo 3 anni: i sorrisi e l’amore senza Brad Pitt

è tornata a incantare il pubblico sul red, questa volta in compagnia deltredi asdagli eventi mondani, la star di Hollywood ha fatto un’apparizione memorabile ai Governors Awards 2024, tenutisi a Los Angeles., il più riservato dei suoi figli, insieme hanno mostrato una complicità straordinaria che ha subito catturato l’attenzione dei fan., la regina del vintage e la semplicità del no-brandPer l’occasione,ha scelto un abito vintage dorato, proveniente dalla boutique The Kit Vintage di Los Angeles. Un pezzo unico, non firmato da grandi stilisti, che l’attrice ha selezionato personalmentel’aiuto di stylist.Il taglio del vestito, lineare espalline, esaltava la sua figura, mentre i dettagli brillanti aggiungevano un tocco di eleganzatempo.