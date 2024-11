361magazine.com - Amici, maglia sospesa per Daniele: l’accaduto

Leggi su 361magazine.com

daytime: nuova verifica per due allievi, Antonia riceve la telefonata da sua madre: ecco cosa è emerso nelle ultime ore, questo pomeriggio è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime del talent show di Maria De Filippi. I due ballerini,e Chiara vengono convocati in studio dalla Maestra Celentano: “immagino sapete perché siete qui. Stiamo qui per la riconferma della”. I due allievi affrontano un’interrogazione. La verifica purtroppo non viene superata da, e la Maestra è costretta a dichiarare: “Mi dispiace ma lanon te la posso ridere”.Leggi anche Brunori Sas racconta vari aneddoti: «Produco vino, io assaggio»Ecco cos’è accaduto nel daytimeprima di rientrare in casetta afferma: “Grazie Maestra, mi scusi”. E’ il turno di Chiara, la ballerina riesce a rispondere a tutte le domande.