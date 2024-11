Inter-news.it - Ambrosini: «Marcatura a zona dell’Italia ha senso. Dimarco e Cambiaso, una prova»

Massimoha espresso il suo punto di vista sulla partita vinta dalla Francia contro l’Italia con il punteggio di 3-1. Chiaro il riferimento al problema dei calci piazzati per gli azzurri.IL RAGIONAMENTO – Così Massimoa Radio TV Serie A su Italia-Francia: «Dal punto di vista della rosa, delle possibilità e disponibilità per l’allenatore francese, c’è sicuramente una differenza a favore della Francia. Per quanto riguarda il gioco, ieri i transalpini hanno controllato, non ci hanno dominato. Oltre ai gol su calcio piazzato, hanno creato poco. Poi avevano in panchina Olise e Coman, mentre Camavinga era squalificato. Le rose sono quindi diverse».sulla scelta di difendere ada partedi Luciano SpallettiIL PUNTO –ha poi proseguito sottolineando il suo punto di vista in merito alle difficoltà avute dall’Italia sui calci piazzati: «La scelta di difendere aè dettata dall’esigenza di sopperire al problema della diversa struttura fisica tra marcatore e colpitore di testa, ma il rischio è che un giocatore possa sentirsi con minore responsabilità.