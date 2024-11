Gravidanzaonline.it - Acque rotte a 24 settimane, partorisce a 30: il parto incredibile avvenuto a Messina

Leggi su Gravidanzaonline.it

Ha dell’illo scorso 1° ottobre all’Aou G. Martino di, dove una donna harito a 30, dopo aver rotto leseiprima.La ventiquattrenne Azzurra Schepis ha infatti rotto leil 21 agosto, a 24, ed essendosene accorta, racconta all’Ansa, “sono subito corsa in ospedale dove, a seguito dei controlli, ho iniziato il mio ricovero forzato, monitorata ed assistita continuamente dal personale del re: sono uscita da casa quel giorno e sono rientrata il 5 ottobre. Ho vissuto momenti difficili emotivamente anche perché ho un’altra bimba piccola di due anni che in questo periodo non ha potuto contare sulla mia presenza”.Il personale dell’Uoc di ginecologia e ostetricia del nosocomio messinese è riuscito a portare la futura mamma a un’età gestazionale più sicura per la nascita del bambino che oggi, dimesso, ha partecipato con i genitori all’evento al policlinico per la giornata dedicata ai neonati prematuri promosso dalla società italiana di Neonatologia.