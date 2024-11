Lanazione.it - Acli Toscana, svolta storica al femninile: due donne al vertice

Firenze 18 novembre 2024 – Per la prima volta è tutta al femminile la leadership di. La nuova presidente è Elena Pampana, 44 anni, laureata in Giurisprudenza, vicepresidente regionale Manuela Pisaniello. Elena Pampana dal 2008 al 2016 era stata nella presidenza provinciale delledi Pisa come responsabile sviluppo associativo (dal 2012 al 2016 come vicepresidente provinciale con delega allo sviluppo associativo). Dal 2016 al 2024 nella presidenza regionale come responsabile sviluppo associativo (dal 2022 come vicepresidente regionale con delega allo sviluppo associativo).Questa la composizione del gruppo di lavoro al completo per il quadriennio 2024-2028: Elena Pampana, presidente regionale (e presidente regionale del Patronato); Manuela Pisaniello, vicepresidente Regionale, Debora Baldi, Stefano Gelsumini, Marta Guerrini, Leonardo Cappellini, Elena Lo Giacco, Lorenzo Bravetti, Riccardo Sestini, Mariachiara Cantini, Luigi Fanciulli, Grazia Ambrosino, Emilio Monciatti.