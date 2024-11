Bergamonews.it - Accademia Carrara, Maria Luisa Pacelli è la nuova direttrice

Bergamo.è ladell’. Il consiglio d’amministrazione straordinario che si è tenuto lunedì mattina (18 novembre) ha deciso di nominare ladella pinacoteca nazionale di Bologna. Prende il posto di Martina Bagnoli, rimasta in carica otto mesi prima di rassegnare le dimissioni. Sarà presentata alle ore 16 in conferenza stampa.Dal 2010 al 2019 è statadelle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Ferrara, comprendenti il Museo Giovanni Boldini, il Museo dell’Ottocento, il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea “Filippo de Pisis” L’Archivio Michelangelo Antonioni e il fondo di video del Centro Video Arte di Palazzo dei Diamanti. Nel corso dei dieci anni precedenti è stata conservatore capo di tali musei.Da 2011 al 2019 è stata inoltre responsabile scientifica e organizzativa delle mostre che la Fondazione Ferrara Arte realizza a Palazzo dei Diamanti e in altre sedi e di Ferrara Arte Editore.