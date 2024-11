Anteprima24.it - Virtus Monteforte Irpino, la nota della società: “Siamo esterrefatti e delusi”

Tempo di lettura: 2 minuti “Alla finepartita dopo che avevamo vinto in rimonta una gara corretta senza diverbi durante i 90 minuti e arbitrata magistralmente dalla signorina Grimaldi a cui diamo tutta la nostra solidarietà, un giocatore avversario ha perso la testa colpendo con una testata uno dei nostri – così in unala, presieduta dal presidente Martino Santulli – Rammaricati per quanto accaduto e sconcertati dalla visione di quello che credevamo non potesse mai succedere in un clima sportivo, chiediamo scusa anche e soprattutto a nome dei nostri avversari sul campo. Arbitro donna tenta di sedare lite tra giocatori e viene aggreditada questo episodio che dà inevitabilmente un’immagine molto lontana da quello che la nostra squadra ha insito nel suo obbiettivo e cioè quello di vivere e far vivere lo sport come senso profondo di unione, aggregazione e inclusione.