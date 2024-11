Biccy.it - Vanessa Scalera, come si è trasformata in Cosima Serrano: video e foto

è probabilmente l’attrice che nella serie Qui non è Hollywood è quella che più è cambiata fisicamente per interpretareMisseri e il merito è di Valentina Visintin che ne è stata la prosthetic designer. L’attrice, infatti, non ha dovuto semplicemente indossare una parrucca, ma ha recitato tutto il tempo con delle protesi facciali, una bodysuit che l’ha ingrossata e anche delle “braccia” e “gambe” finte.La trasformazione fisica del cast di Qui Non è Hollywood https://t.co/VtKMh1uZpq— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 4, 2024La pagina Instagram @VivaFxMakeUp ha pubblicato nel corso di queste settimane numerosee unche mostra proprio com’è nata laMisseri di. E il lavoro che c’è stato dietro è solo da applausi. Ecco un po’ di materiale:Intercettata sul red carpet della recente Mostra del Cinema di Venezia,ha così commentato questo suo lavoro: “Interpretandonon ho giudicato il personaggio, è ovvio che mi sono attenuta ai dati processuali e a tre sentenze, però non l’ho giudicata altrimenti avrei commesso io il peggiore dei delitti.