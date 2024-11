Metropolitanmagazine.it - Torna la Barn Jacket: l’eleganza rustica che ha conquistato le passerelle

Negli ultimi anni, l’estetica minimalista e funzionale del “gorp-core” ha dominato il panorama della moda, puntando su capi versatili e resistenti. Oggi, quell’approccio utilitaristico continua a influenzare il mondo del fashion, riscoprendo un classico intramontabile: la. Questo capo, nato per l’uso pratico nei campi e nelle stalle, si sta trasformando in un’icona di stile, perfetta per chi cerca un look casual ma raffinato.Che cos’è la?La(o giacca da campo) è nata come un indumento pensato per chi lavora all’aperto. Realizzata con materiali resistenti come tela cerata, gabardine o nylon trapuntato, è progettata per resistere agli agenti atmosferici. Il suo taglio generalmente largo e i dettagli funzionali – come le ampie tasche e le imbottiture termiche – la rendono ideale per l’autunno e l’inverno.