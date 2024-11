Gaeta.it - Tentato furto di cavi elettrici a Milano: arrestati due cittadini egiziani

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio diha scossolo scorso venerdì 15 novembre, quando due uomini sono stati sorpresi a tentare di razziareda una cabina elettrica. L’incidente è avvenuto in via Bonfadini e ha portato all’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno arrestato i due autori della tentata rapina. I protagonisti della vicenda, un 33enne e un 26enne di nazionalità egiziana, hanno già avuto precedenti con la polizia, il che ha reso la situazione ancora più delicata.La segnalazione dei tecniciL’operazione diè stata scoperta poco prima delle 11 del mattino da un gruppo di tecnici che erano impegnati nella manutenzione della cabina. Questi professionisti, notando movimenti sospetti, hanno prontamente contattato il numero di emergenza 113 per segnalare la situazione.