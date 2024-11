Tennis BJK Cup Finals 2024 | Slovacchia e Gran Bretagna in semifinale fuori il Canada campione in carica

Leggi su Sportface.it

Sarannoa giocare la secondadelle Billie Jean King Cup, in corso di svolgimento sui campi in cemento indoor di Malaga. Con Italia e Polonia pronte a scendere in campo domani per decretare la prima finalista, adesso anche l’altra parte del tabellone può dirsi completa. La domenica andalusa ha visto prima la netta affermazione della, che con un secco 2-0 ha eliminato l’Australia senza dover ricorrere al doppio decisivo. Decisamente più combattuto il primo singolare, con Hruncakova capace di battere Birrell per 7-5, 6-7(4), 6-3 dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Tutto molto più facile invece per Sramkova, che con un rapido 6-1, 6-2 ha regolato Tomljanovic chiudendo i conti.TABELLONE E RISULTATIACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALEREGOLAMENTO E FORMATCALENDARIO E PROGRAMMA PARTITEPiù tardi è toccato alla, che si è presa lo scalpo dellesse indel