Sinner | Non mi sento il miglior sportivo della storia italiana la sentenza doping non mi preoccupa

Dopo la vittoria alle Atp Finals 2024 contro Fritz a Torino, Jannikha tenuto la conferenza stampa.: «Non miil»Sugli obiettivi di quest’anno:: «Il mio obiettivo era capire dove posso arrivare. Sarà lo stesso il prossimo anno, faremo tutto quello che possiamo con lo stesso approccio. Sono molto felice dei miei progressi, e di questa vittoria, perché è un modo fantastico per chiudere una grande stagione, non ho messo obiettivi per il futuro. Sono molto felice».La difesa dello slam nel 2025:«Come lo difenderò? Essendo me stesso come giocatore, con una buona connessione con il mio staff. Ho sempre detto che il tennis è imprevedibile. Se mi sorprendo ancora dopo la prestazione di oggi? Possono succedere tante cose in una partita del genere, devi sempre stare al massimo, la partita può scivolare via in ogni momento, ma nella mia testa sapevo che era una partita molto complicata oggi.