Gaeta.it - Scoperta una scena del crimine a Milano: indagini in corso per decesso misterioso

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In un’area urbana di, la polizia ha scoperto una macchia di sangue e cocci di bottiglia di vetro, visibilmente contaminati dal sangue. Le autorità stanno attualmente eseguendo analisi approfondite per comprendere la dinamica dei fatti e identificare eventuali colpevoli. Gli investigatori dell’ufficio scientifico, del medico legale e della Squadra Mobile si sono messi subito al lavoro per chiarire le circostanze attorno all’incidente, aperto per ora come un caso di morte sospetta.Rilevamenti sul luogo del delittoNeldi una normale attività di pattugliamento nella zona, gli agenti hanno notato una chiazza di sangue che ha immediatamente attirato la loro attenzione. Contestualmente, numerosi frammenti di bottiglia di vetro, anch’essi intrisi di sangue, sono stati rinvenuti.