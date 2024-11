Gaeta.it - Salvuccio Riina ricorda il padre Totò con un tributo su Instagram: il legame familiare non si spezza

Facebook WhatsAppTwitter, terzogenito del noto boss mafioso, ha reso omaggio alscomparso nel 2017 tramite un post su, utilizzando una foto del mafioso insieme a due rose rosse. Questo gesto è emblematico di unche continua a resistere nel tempo e rappresenta la volontà di mantenere viva la memoria di una figura controversa nella storia mafiosa italiana.il messaggio sui socialNel post condiviso,ha scritto con particolare cura per le maiuscole: “Lui ha vissuto, vive e vivrà sempre in Noi e con Noi”. Queste parole riassumono un sentimento di attaccamento e venerazione nei confronti di unche ha segnato la vita di molti, sia all’interno che all’esterno della famiglia. Al momento della pubblicazione, il post ha riscosso un notevole successo, totalizzando 431 “like” e una quantità significativa di commenti, in cui molti utenti lodano il carattere e i “veri valori” rappresentati da