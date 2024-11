Lanazione.it - Nuove aule multimediali a... teatro per 250 alunni e alunne del Russoli

Leggi su Lanazione.it

di Giulia De Ieso CASCINA Da ieri, 250 studenti e studentesse del Liceo Artisticohanno nuovi spazi da chiamare "scuola". È stata inaugurata sabato 16 novembre la nuova sede, che si trova all’interno della Città del. L’edificio ospiterà le lezioni di sei classi, quelle del triennio di arti figurative e di design dell’arredamento e del legno, si snoda su due piani e comprende tredidattiche, una stanza multifunzionale divisa in spazio di progettazione e in laboratorio di discipline pittoriche, un’aula multimediale per l’arredamento e il design, un laboratorio di discipline plastiche. "Già sette anni fa c’erano problemi di spazi, con i locali del primo piano della sede storica interdetti. Ilè riuscito a sopravvivere grazie alledisponibili al Pesenti, che in questi anni è cresciuto in termini di numero.