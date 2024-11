Iltempo.it - "Non c'è posto più bello": Sinner strepitoso. I messaggi di Meloni, Salvini e Conte

UnoJannikha vinto le Atp Finals all'Inalpi Arena di Torino. Nella finalissima odierna, l'altoatesino ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 del ranking internazionale, 27enne, con il punteggio di 6-4 6-4. Forte l'emozione dell'azzurro: "Voglio ringraziare il mio team e tutte le persone che mi stanno vicino tutti i giorni. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro per essere in questa posizione, il lavoro non smetterà mai. Sappiamo che abbiamo ancora margine, è stata una stagione incredibile. Non c'èpiùche finire la stagione Atp qui", ha detto. "È stato incredibile - ha poi aggiunto rivolgendosi al pubblico - Normalmente il tifo inizia prima della partita, qui è iniziato una settimana prima, con il mio arrivo". Immediate sono state le reazioni dei politici.