Lucchese - La voglia di riscossa Gorgone | A Terni senza paure

complessi riverenziali di sorta, pur nel massimo rispetto dell’avversario. E’ questo il messaggio che Giorgioha lanciato alla vigilia dell’impegnativo match del "Liberati". "La squadra – ha spiegato il trainer – deve ritrovare un po’ di spensieratezza, che non vuol dire leggerezza, anzi: serve moltissima attenzione. L’umore non era dei migliori dopo il Legnago, contro cui abbiamo sprecato un’ occasione importante (e non è la prima volta); poi, però, è tornata in tutti la convinzione che possiamo lasciarci alle spalle questo momento poco felice. Andiamo ad affrontare un avversario molto forte, ma noi abbiamo bisogno di recuperare i troppi punti persi per strada, per cui dobbiamo pensare solo a noi stessi, a disputare una grande partita, che rimane, ovviamente, impegnativa".