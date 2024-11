Oasport.it - LIVE Italia-Cechia 7-7, Europei curling 2024 in DIRETTA: errore di Retornaz, i cechi pareggiano nel penultimo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.28. La bocciata arriva inesorabile e lapareggia il conto quando manca l’ultimo end. Un brivido che gli azzurri potevano evitarsi con un pizzico di attenzione in più. 7-710.27. L’dipotrebbe costare carissimo all’. Arriva la bocciata ma esce dalla casa la stone azzurra, ora Klima ha in mano la bocciata da tre punti per la10.25: Due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi 3 tiri del nono end, ci sono comunque due stone ceche nella casa10.21: Due stone azzurre a punto a metà del nono end10.19: Due stone azzurre a punto dopo 4 tiri del nono end10.15: Doppio puntomette la seconda stone nella casa e l’torna a +3 quando mancano due end: 7-4 per gli azzurri10.13:è costretto alla bocciata ed è preciso! Lascia due stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri dell’end10.