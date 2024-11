Quotidiano.net - Libro e film, un giallo nel giallo. Nel labirinto perfetto di Robecchi

Leggi su Quotidiano.net

Bologna, 17 novembre 2024 – È unsulle libertà quello appena pubblicato da Alessandro. Libertà su molteplici piani, in una matrioska di ambientazioni ben più complessa da raccontare che non da scoprire nelle pagine de “Le verità spezzate”, appena uscito in libreria, il primo per Rizzoli. C’è la libertà storica, intanto. Quella che appartiene alle vicende umane Augusto De Angelis (1888-1944), il primo giallista seriale italiano, che scrive i suoi libri scendendo a compromessi con la feroce censura fascista. Perciò, per dire, i cattivi sono sempre stranieri, perché l’Italiano non è un vile, e l’inglese invece sì. Su questo piano del reale, con maestria ormai nota, ha costruito la sua finzione. Dunque ecco apparire Manlio Parrini, un immaginario maestro della cinepresa, vincitore a Cannes e osannato da critica e botteghino, che però da trent’anni non gira più, poiché schifato dal mondo del cinema e dalle sue regole.