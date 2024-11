Gaeta.it - La tragica morte di Margaret Spada: indagini sull’intervento di rinoplastica

Ladi, una giovane di 22 anni deceduta dopo un intervento dia Roma, ha suscitato preoccupazioni e interrogativi tra amici e cittadini. La vittima, proveniente da Lentini, si era recata in un ambulatorio di Fonte Ostiense, nella capitale, per un'operazione che si è trasformata in una tragedia. In questo contesto, i carabinieri del NAS stanno esaminando due ipotesi principali: un possibile eccesso di anestetici somministrati e l'esistenza di malformazioni cardiache preesistenti. Le circostanze dell'intervento e i primi esamiè entrata nell'ambulatorio per sottoporsi a un intervento di routine al naso, un'operazione che di solito non comporta rischi elevati. Questo intervento, tuttavia, ha preso una piega drammatica quando la ragazza, dopo aver ricevuto un'iniezione, ha iniziato a mostrarsi in difficoltà.