La Russa sul Leonka | non va criminalizzato

"Il caso Leoncavallo e il risarcimento di tre milioni di euro ottenuto dai Cabassi dal ministero dell’Interno per il mancato sgombero del centro sociale? Io l’ho già detto a chi ne ha chiesto la chiusura, non ho elementi per dire che siano solo luoghi di violenza. Se ne avessi ne chiederei lo scioglimento e la chiusura, ma non è criminalizzando i luoghi, è bonificandoli che possiamo fare qualcosa di buono". Parole del presidente del Senato e dirigente di Fratelli d’Italia Ignazio La(nella foto), pronunciate ieri sera a margine della presentazione del libro Il tempo delle chiavi di Nicola Rao nell’ambito di Book City. Posizione soft, quella di La, sul: non un’assoluta novità, visto che nel discorso di insedimento a Palazzo Madama, nel 2022, la seconda carica dello Stato aveva reso omaggio a due leoncavallini, Fausto e Iaio, uccisi nel marzo del 1978.