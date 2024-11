Gaeta.it - Italia e Argentina si sfidano nei quarti di finale della Coppa Davis: tutte le informazioni

L'emozione del tennis mondiale si riaccende con idi2024, e l'attenzione è tutta rivolta alla sfida tra. Gli azzurri, detentori del titolo, cercheranno di confermare il loro prestigioso successo ottenuto lo scorso anno. La partita si svolgerà a Malaga, in Spagna, e sarà trasmessa in diretta su vari canali. Scopriamo lunghezza e programmacompetizione, insieme agli accoppiamenti delle altre Nazionali.Il match tra: dettagli e programmazioneIl 21 novembre 2024 segnerà un'importante data per il tennisno, con l'che affronterà l'nella caccia alla semi. Sono previsti due match singoli e, se necessario, una partita di doppio. La prima partita avrà inizio alle 17:00, un orario che promette di portare tensione e spettacolo.