Ilgiorno.it - Gli incontri che hanno fatto la storia del pop

Leggi su Ilgiorno.it

Una grande festa con “musicisti, appassionati di musica e amici”. Parlando della sua ultima fatica letteraria “Nice to rock you -cheladella musica”, che presenta questa sera (alle 19) sul palco del Mare Culturale Urbano, sotto l’egida di BookCity, Ezio Guaitamacchi ci tiene a sottolineare il carattere informale dell’evento, impreziosito dalla presenza di Carlo Massarini. Scritto con i giornalisti Leonardo Follieri e Jessica Testa, “Nice to rock you” racconta trenta (anzi, sessanta) destini incrociati dal pop e dal rock senza i quali “il mondo della musica avrebbe vissuto vicende diverse” con una narrazione che spazia dalla parola alle immagini ad un paio di canzoni ascoltabili tramite QR code. La prefazione è di Manuel Agnelli. Come spiegano gli autori stessi, sonotra artisti chedato vita a sodalizi storici, tra produttori, manager e future rockstar, amicizie nate sui banchi di scuola e trasformatesi in liaison musicali leggendarie, love story che si sono suggellate sul palco ofortuiti tra sconosciuti.