Finale Atp Finals 2024 è il giorno di Sinner contro Fritz | l’analisi dei precedenti

Il grandeè arrivato. Oggi, domenica 17 novembre, Janniksfiderà Taylornellaalle Atpdi Torino. L’altoatesino conduce 3-1 nei confronti diretti. Dopo aver perso il primo match nel 2021 negli ottavi di Indian Wells, il numero uno al mondo si è aggiudicato le ultime tre sfide.si è imposto a settembre nelladegli US Open in 3 set e in settimana, a Torino, ha vinto in due set il match valido per il gruppo Ilie Nastase. Ma come sono andate nel dettaglio queste 4 sfide tra l’italiano e l’americano?Il primo intra i due, come detto, risale a Indian Wells 2021. Erano gli ottavi disi confermava la ‘bestia nera’ degli italiani nel torneo: dopo Matteo Berrettini al 3° turno, lo statunitense si è preso infatti lo scalpo anche dicon un 6-4, 6-3 in un’ora e 40 minuti di gioco.