Gaeta.it - Crollo montacarichi a Palermo: donna e bambini tra i feriti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un grave incidente avvenuto nel cuore diha gelato la comunità locale la scorsa notte, quando un, probabilmente realizzato in modo artigianale, si è rotto mentre trasportava unae i suoi due. L’episodio, verificatosi in via Mura San Vito intorno alle 23, ha richiesto un intervento immediato dei soccorsi e ha portato tre persone in ospedale, creando un clima di intensa apprensione tra i residenti.L’incidente e iLe funi delhanno ceduto mentre ladi 32 anni stava accompagnando i suoi due figli e la suocera in un piano superiore. Ilha causato il tragico incidente, con la famiglia che si è ritrovata all’improvviso a cadere nel vuoto. Le vittime sono state trasportate d’urgenza presso due ospedali diversi per ricevere le cure necessarie.