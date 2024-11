Secoloditalia.it - Crema Alta Gelateria – Milano

Via Fiori Chiari, 16 – 20121Tel. 02/68856633Sito Internet: www.gelato.comTipologia:Prezzi: coni e copette 4/8,50€, gelato 39€/kg, panna 28€/kgChiusura: maiOFFERTAIngresso in guida per questaartigianale che ha ben tre sedi in città e un “papà” molto famoso nel mondo dei gelati. Stiamo parlando di Claudio Torcè, un maestro gelatiere che ha fatto scuola a molti di quelli che oggi possiedono unae che l’imprenditore Giorgio Bulgari ha voluto come consulente per ideare i gusti delle sue gelaterie. Noi abbiamo visitato l’ultimo punto vendita aperto a, proprio nella suggestiva Via dei Fiori Chiari, nel centralissimo quartiere Brera. Due banconi vetrina espongono i gusti, di cui molti sono anche vegani, come il buon cioccolato fondente realizzato con latte di avena, cremoso al palato e amaro al punto giusto.