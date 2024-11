Inter-news.it - Calhanoglu non pensa al problema fisico: «L’obiettivo della Turchia»

Hakanè uscito oggi in-Galles prima del previsto. Ha subito un altro infortunio muscolare, ancora nello stesso punto di qualche settimana fa. Su Instagram nonperò alla situazione fisica. INFORTUNIO? – Hakanè stato sostituito al minuto 45 di-Galles. Il ct Vincenzo Montella ha spiegato di averlo fatto per precauzione, anche il calciatore ha confermato che al minimo dolore ha lasciato il campo. La speranza è che tutto sia accaduto prima di ungrave, che comprometterebbe la presenza dinelle prossime partite dell’Inter. Il centrocampista comunque non sembrare per ora all’esito degli esami che si svolgeranno domani.suaalla prossima partitaOBIETTIVO – Simone Inzaghi e il club nerazzurro sono profondamente preoccupati.