Ballando con le Stelle 19 Vs la finale di Tú Sí Que Vales | ecco chi ha vinto l’ottava sfida di ascolti

È andato in onda ieri sera, come accade da diversi anni a questa parte, lo scontro fra Milly Carlucci, padrona di casa da ben 19 edizioni dicon le, e Maria De Filippi, autrice di uno dei programmi di punta del palinsesto di Canale 5, ovvero Tú sí que, giunto alla sua ultima puntata.La Carlucci anche quest’anno ha inserito nel cast nomi altisonanti come la campionessa plurimedagliata Federica Pellegrini e l’ex opinionista del Gf Vip Sonia Bruganelli, personaggio divisivo del programma, ed è stata proprio lei, per la prima volta in queste settimane, a vincere ladeglicontro Tu si que.3.378.000 telespettatori hanno assistito al trionfo dell’illusionista ed esperto di ombre cinesi Matteo Fraziano. Il giovane, che ha avuto la meglio sugli altri 15 concorrenti arrivati in, si è aggiudicato un premio di 100mila euro.