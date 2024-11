Inter-news.it - Asllani: «Repubblica Ceca, soddisfatti del pareggio. Ora testa all’Ucraina»

Leggi su Inter-news.it

dopo lo 0-0 tra Albania e, in un’intervista rilasciata su TV Klan ha espresso la sua opinione riguardo la sfida che lo ha visto tra i protagonisti senza mai essere sostituito.DOPO IL– Kristjanancora punto centrale dell’Albania, titolare per novanta minuti, commenta così ilcontro la: «Siamo, nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà perché non trovavamo spazi. Durante l’intervallo ci ha parlato anche il mister e nella ripresa eravamo più organizzati. Ci riproveremo la prossima partita, quella contro l’Ucraina. Cercheremo di ottenere i tre punti, perché è tutto quello che ci serve. Contro laè stata una partita fisica. L’ho detto anche a Ramadani. Sembrava una partita di ping-pong. Purtroppo non abbiamo ottenuto i tre punti».