Antonello Venditti chi sono i genitori Vincenzo Italo e Wanda Sicardi | Mamma è stata molto rigida

, tra gli esponenti più autorevoli della “scuola romana”, è nato da una coppia della media borghesia. Il padre,, originario di Campolieto in provincia di Campobasso, ha svolto la professione di funzionario dello Stato. Il signorha ricoperto nel corso della sua carriera anche l’incarico di viceprefetto di Roma. Inoltre come ha raccontato suo figlio lo ha supportato nella sua carriera artistica diventando l’amministratore dei suoi primi guadagni.Invece sua madre,, era romana. La donna èuna “professoressa”, come l’ha descritta il figlio, era infatti una docente liceale: ha insegnato latino e greco. Fu proprio la signora, ad indirizzarlo verso lo studio del pianoforte.A causa però di un metodo di studio troppo rigido e per una nonna troppo apprensiva – come ha svelato l’artista – dopo poco tempo decise di abbandonare le lezioni di pianoforte, ma l’amore per quello strumento si riaccese in lui in seguito.