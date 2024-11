Lanazione.it - Alluvioni, l’intelligenza artificiale per prevenirli: allerta sei ore prima del disastro

Pisa, 17 novembre 2024 –in campo per aiutarci a affrontare il cambiamento climatico. Arrivano, infatti, dall’Università di Pisa nuovi modelli previsionali basati sull’IA che consentono di prevedere fino a sei oreche avvengano leprovocate da fiumi minori e torrenti monitorando la quantità di pioggia caduta in una determinata area. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, è stato coordinato da Monica Bini, presidente del corso di laurea in Scienze ambientali dell’Università di Pisa in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Toscana Nord che ha finanziato le ricerche. «In queste settimane, l’emergenza climatica in atto ha dato una terribile dimostrazione degli effettisi che può avere sulle nostre vite con i casi di Emilia-Romagna, Marche, la stessa Toscana - spiega Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio di Bonifica - fino alle più recentiche hanno colpito la Spagna e in particolare il territorio di Valencia.