Oasport.it - A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Barcellona 2024

Leggi su Oasport.it

Il Gran Premio della Solidarietàvalido per il Motomondiale si disputerà nella giornata di domenica 17 novembre. Come risaputo, l’appuntamento prende il posto del Gran Premio della Comunità Valenciana, cancellato in seguito alla terrificante alluvione che ha colpito la città spagnola una ventina di giorni orsono.L’autodromo costruito a Cheste, cittadina situata a ridosso dei sobborghi di Valencia, non ha subito danni di particolare rilievo. Cionondimeno, le vie d’accesso al circuito hanno patito qualche conseguenza. Soprattutto, in un momento drammatico come questo, ci sono ben altre priorità rispetto all’imbastire un GP del Motomondiale.Dunque, si torna al Montmelò. A maggio, in, vinse Francesco Bagnaia, mentre la Sprint fu appannaggio di Aleix Espargarò. Le classi inferiori premiarono invece Ai Ogura (Moto2) e David Alonso (Moto3).