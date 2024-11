Zonawrestling.net - WWE: Nia Jax supera Noami e difende il Women’s Title

Leggi su Zonawrestling.net

Dopo un ardua lotta, Nia Jax riesce are il titolo femminile dall’assalto di Naomi.Le due hanno dato vita ad una contesa molto sentita, specie negli ultimi minuti e Nia, ancora una volta, si è confermata campionessa.Qui un breve highlights sugli ultimi istanti del match.NIA JAX RETAINS!!! THOSE LAST 2 MINUTES WERE WILD!!! #SmackDown pic.twitter.com/t6117fEkYf— ?????? (@WrestlingCovers) November 16, 2024