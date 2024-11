Dailymilan.it - VIDEO – Milan, Rafael Leao non si ferma più: in goal anche con il Portogallo!

è uscito dalla crisi e ora non sipiù: il dieci rossonero ha trovato ilcon il. Ilsi prende la scenacon il suo. Il numero dieci del, dopo esser uscito dal periodo di crisi con i rossoneri, ha ritrovato la via delcon la sua nazionale e lo ha fatto nella gara contro la Polonia (terminata con il risultato di 5-1 per i lusitani). Ad aprire le marcature è stato proprio Rafa, con una grandissima sgasata.Il giocatore delha poi concluso l’azione insaccando il pallone con un bel colpo di testa. Dopo gli ottimi segnali prima in Champions League e poi in campionato (con tanto di doppietta a Cagliari), quindi, un’ottima provacon ilquella di, che adesso deve cercare di rimanere su questo livello per il resto della stagione.