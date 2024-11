Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2024 ore 11:30

DEL 16 NOVEMBREORE 11.20 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA CODE SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DI SUTRI VERSO CAPRANICA.FILE POI SULLA FLAMINIA ALTEZZA MORLUPO IN DIREZIONE.SULLA SALARIA, AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO VERSO PASSO CORESE.CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NEI DUE SENSI DI MARCIA.RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA L’APPIA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE SUD.TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA.OGGI,IN PIAZZA PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA: MOBILITAZIONE NAZIONALE PER CHIEDERE UN IMPEGNO CONCRETO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA. L’APPUNTAMENTO ALLE ORE 15 A PIAZZA VITTORIO.