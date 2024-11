Thesocialpost.it - Verissimo, Rozsa Tassi: “Ecco come è nata la storia con Rocco Siffredi”

Leggi su Thesocialpost.it

Oggi, sabato 16 novembre,, moglie di, è stata ospite per la prima volta da sola a, il celebre programma condotto da Silvia Toffanin. Un’occasione per raccontare la suad’amore e la forza di un legame che ha saputo resistere alle difficoltà.Leggi anche:, Dalila Di Lazzaro shock: “Su di me la violenza 5 volte”Un matrimonio oltre i pregiudiziha ripercorso i 30 anni di matrimonio con l’attore, parlando dei pregiudizi affrontati e superati grazie all’amore. “Io vedevo lui, la persona che era, e non quello che faceva,” ha dichiarato. Cresciuta in Ungheria, dove certi argomenti sono considerati tabù,ha raccontato di non sapere cosa fosse il cinema per adulti prima di incontrare.Nel loro percorso non sono mancati momenti difficili,il periodo in cuiha dovuto affrontare la dipendenza dal sesso.