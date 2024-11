Ilrestodelcarlino.it - Un ex amico di famiglia. Sotto falso nome adescò sedicenne: "Mandami tue foto hot"

Attraverso internet le aveva proposto giochi come ‘obbligo o verità’ o ancora ‘strip black jack’. Chi vinceva, chiedeva all’altro di togliersi un indumento e di inviare la relativa. Lei, studentessa ravennate 16enne all’epoca dei fatti, a un certo punto s’era convinta di chattare con un 20enne diAndrea residente a Milano e studente di psicologia. E invece dall’altra parte c’era un vecchiodi: un 44enne ravennate condannato per produzione di materiale pedopornografico e per avere ceduto droga alla ragazzina. Uguale a 9 anni di reclusione (giusto qualche mese in meno rispetto a quanto chiesto dal pm Raffaele Belvederi). Il collegio penale, presieduto dal giudice Antonella Guidomei, ha anche disposto il risarcimento in via definitiva con 50 mila euro della giovane, parte civile con l’avvocato Giovanni Scudellari.