Spagna vs Svizzera | le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 4 di Lega 1 di Nations League. Contro i Campioni d’Europa, già qualificati alla fase finale, gli elvetici possono solo salvare l’onore essendo retrocessi.vssi giocherà lunedì 18 novembre alle ore 20.45 presso lo stadio Heliodoro Rodriguez di Santa Cruz de Tenerife.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI Campioni d’Europa si preparano ad affrontare l’ultimo atto di questo raggruppamento forte delle due vittorie ottenute nelle due recenti uscite contro Serbia e Danimarca che hanno permesso loro di conquistare primato e qualificazione ai quarti di Nations League. Nonostante ciò, la Nazionale di De La Fuente non vorrà fare sconti per concludere questa fase senza sconfitte.Pareggiando contro la Serbia per 1-1, gli elvetici si sono giocati le loro ultime possibilità di evitare la retrocessione nella Lega B di Nations League.