"Senza certificazioni non si parte". Molo Ravano, l’allarme di Gasselin

Prima la frase sibillina: "A Damietta in due anni hanno costruito due chilometri di banchine e dragato dal deserto 18 metri, in Francia e in Italia ci perdiamo nelle regole e nelle leggi. Perchè loro riescono a fare le cose e noi no?". Poi, a margine dell’evento, la constatazione:certificati e autorizzazioni dell’Ap "non possono partire i lavori" di ampliamento del terminal spezzino. Chiarezza, e anche una punta di amarezza, nelle parole di Matthieu, Ceo di Contship Italia, terminalista che alla Spezia sta portando avanti la realizzazione del terzo bacino, con la creazione del nuovo Terminal. E se la gara per l’assegnazione dei lavori, nonostante il duplice ricorso al Tar, dovrebbe comunque concludersi entro poche settimane, a preoccupare è l’impasse dell’ente di via del, che non avrebbe ancora terminato nell’area che sarà interessata dai lavori le attività connesse alla bonifica bellica.