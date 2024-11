Danielebartocciblog.it - Santa Maria di Castellabate tempio di ispirazione: il ricordo di Pietro Mennea

Leggi su Danielebartocciblog.it

“Oggi, in questa giornata speciale dedicata a te,disi trasforma in undi memoria e”. Nel museo del calcio “Andrea Fortunato”, nel cuore didi(Salerno), si riuniscono tra poco giornalisti e autori provenienti da tutta la penisola, portando con sé storie, parole e ammirazione. Non è solo un importante premio letterario, bensì un omaggio alla grandezza die al segno indelebile che il campione ha lasciato, non solo nello sport ma anche nell’anima di chi, proprio come lui, sfida i propri limiti.“, oggi le tue vittorie non si contano in secondi o medaglie. Vivono nei versi e nelle prose, nei pensieri che corrono veloci come te sulla pista, spinti dal coraggio, dalla perseveranza e dalla passione che trasforma i sogni in realtà.