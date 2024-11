Ilgiorno.it - Rapina choc in Brianza, assalto armato in pieno giorno alle Poste: botte all’impiegato e fuga col bottino

CAMPARADA – Pistola in pugno e volto coperto, sequenzasabato mattina all’ufficio postale di Camparada. Duetori hanno picchiato l’impiegato e “graziato“ l’unico cliente rimasto agli sportelli12.30 e si sono fatti consegnare l’incasso della giornata. Poca roba, secondo una prima stima, ma la cifra esatta non è ancora stata quantificata. I malviventi si sono poi dileguati, lasciando sotto shock il dipendente e l’utente che hanno lanciato l’allarme. I carabinieri di Monza si sono messi subito al lavoro per ricostruire l’identità dei responsabili. Oltre ad ascoltare i testimoni, gli investigatori stanno esaminando le immagini in arrivo dtelecamere della zona alla ricerca di un particolare che possa aiutarli a risalire agli autori. L’orario insolito per il colpo è già una traccia che offre qualche indizio in più.