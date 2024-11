Napolipiu.com - Osimhen, il Galatasaray scopre le carte: il piano per trattenerlo

Primi contatti tra il club turco e l’entourage del nigeriano per la permanenza definitiva Ilfa sul serio per trattenere Victor. L’indiscrezione arriva direttamente da Florian Plettenberg, esperto giornalista di Sky Germania, che ha svelato su X i piani del club turco per l’attaccante di proprietà del Napoli.Secondo quanto rivelato da Plettenberg, il bomber nigeriano sta vivendo un momento magico a Istanbul. Il suo impatto con la tifoseria delè stato straordinario, tanto da diventare in pochi mesi il nuovo idolo della Türk Telekom Arena.Un feeling speciale quello trae il club turco, che ora sogna il colpo definitivo. Il centravanti ha già fatto sapere di trovarsi benissimo in squadra, dove ha stretto amicizie importanti con diversi compagni.L’operazione si preannuncia complessa ma non impossibile.